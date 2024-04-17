Власти обсуждают способы допуска страховщиков к программе долгосрочных сбережений

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минфин вместе с Банком России, Госдумой и Советом Федерации обсуждают возможные пути присоединения страховых компаний к программе долгосрочных сбережений в качестве операторов, сообщил на банковском форуме "Эксперт РА" замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы запустили сразу несколько стимулирующих инструментов для сбережений - программа долгосрочных сбережений, ИИС третьего типа, долевое страхование жизни. На наш взгляд, пока таких инструментов достаточно, мы будем дальше их улучшать, модифицировать. Вот сейчас обсуждаем включение страховых компаний как операторов программы долгосрочных сбережений, увеличение как конкуренции, так и возможностей для граждан", - сказал он.

"Мы как раз ведем дискуссию с Госдумой, Советом Федерации и ЦБ, как правильно допустить страховщиков к программе долгосрочных сбережений", - сказал Чебесков позднее журналистам.

По его словам, есть два основных пути, первый - создать похожий страховой продукт, который "будет по метрикам такой же, как и программа долгосрочных сбережений". "Второй - сблизить каким-то образом регулирование. Более сложный, более долгий с точки зрения изменений в законы - сблизить регулирование между страховым и пенсионным законодательством", - сказал Чебесков.

Он отметил, что "развилка пока еще не пройдена, вопрос оказался сложнее с точки зрения именно изменений в законодательство, чем мы думали изначально, когда концептуально обсуждали этот момент". По его словам, концептуально все поддерживают подключение страховщиков к программе, но вопрос в том, как правильно это регулировать.

"У нас задача - с 2026 года это запустить, мы изначально давали себе два года, чтобы это запустить, чтобы рынок подготовить и регулирование подготовить", - сказал также замминистра.

Закон о программе долгосрочных сбережений через договоры с НПФ на добровольной основе вступил в силу с 1 января 2024 года. Для заключивших договор с НПФ в период 2024-2026 годов она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тысяч рублей в год. Также участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму не более 52 тысяч рублей в год при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Возможность расширения впоследствии числа операторов программы за счет других профучастников, в том числе страховщиков жизни, обсуждалась еще при обсуждении законопроекта по ее созданию.