Совфед одобрил закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения граждан

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений.

Налоговые вычеты по НДФЛ вводятся на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; вычеты в сумме уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, формируемых в НПФ; в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3), открытый с 1 января 2024 г., а также в сумме положительного финансового результата, полученного по данному ИИС.

Размер вычета - в пределах 400 тыс. рублей в год.

"Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии, основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступают не ранее 10 лет с даты его заключения и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет, в переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет", - говорится в пояснительной записке.

"Следует отметить, что действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года", - отмечают авторы документа.

Закон освобождает от НДС услуги негосударственных пенсионных фондов по формированию долгосрочных сбережений граждан. Поправки вносятся в ст. 149 Налогового кодекса (НК). Сейчас от НДС освобождены услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию, оказываемые страховщиками, а также услуги по негосударственному пенсионному обеспечению.

Отмена НДС распространяется на операции, совершенные начиная с 1 января 2024 г.