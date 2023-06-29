Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе.

Документ № 348232-8 правительство РФ внесло в парламент в конце апреля.

Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 гг. с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Данный срок может быть продлен по решению правительства.

Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов; при доходе свыше 150 тыс. рублей - 1 руб. софинансирования на 4 руб. взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.

Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в том случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность досрочного использования средств долгосрочных сбережений без расторжения соответствующего договора при наличии у них особых жизненных ситуаций, к которым отнесена, в частности, оплата дорогостоящего лечения. Перечень видов дорогостоящего лечения утвердит правительство. В рамках первого чтения предполагалось, что средства можно будет потратить досрочно на получение высшего образования ребенком. Ко второму чтению эту норму убрали и заменили ее на "потерю кормильца".

Гражданин будет иметь право перевести сформированные средства по программе долгосрочных сбережений без потери инвестиционного дохода и каких-либо комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора долгосрочных сбережений и о переводе сформированных средств в другой НПФ. При этом гражданин может начать уплату взносов в другой НПФ сразу и не дожидаясь перевода уже сформированных средств.

Принятый закон также вносит изменения в ряд федеральных законов, регулирующих правоотношения в области обязательного пенсионного страхования (ОПС).

"Предполагается, что гражданин сможет перевести на данный продукт (ПДС - ИФ) свои накопления в государственном пенсионном фонде или негосударственных пенсионных фондах, сформированных в рамках программы ОПС. То есть гражданин сможет присоединить свои накопления, которые у него есть, так называемые пенсионные накопления, к этому новому продукту - исключительно добровольно, по своему желанию, через заявление, которое он будет производить через портал госуслуг", - пояснял ранее нововведение замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Также законопроект отменяет 6% тарифа, которые шли раньше на пенсионные накопления, которые каждый год я приходил, докладывал вам о том, что мы их замораживаем еще на год. Было много поручений Госдумы правительству о том, что необходимо, наконец, отменить вот эту вот норму, для того, чтобы не замораживать каждый год 6% тарифа, а его полностью отменить", - сказал также замминистра финансов.

Мораторий на формирование накопительной пенсии действует с 2014 г. и ежегодно продлевается, то есть 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Согласно законопроекту, вся индивидуальная часть тарифа с 1 января 2023 г. на постоянной основе будет направляться на финансирование страховой пенсии.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.