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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

СберНПФ стал первым оператором программы долгосрочных сбережений

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал правила СберНПФ по формированию долгосрочных сбережений, он стал первым оператором этой программы, говорится в сообщении регулятора.

На рассмотрении ЦБ находится еще 12 правил от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые готовы предлагать новый продукт.

"По нашим оценкам, до конца этого года в программу может вступить до 1,5 млн человек. А к 2030 году СберНПФ рассчитывает стать оператором около 8 млн договоров долгосрочных сбережений", - сказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Закон о запуске программы долгосрочных сбережений вступил в силу с 1 января. Программа позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Для заключивших договор с НПФ в период 2024-2026 гг. она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Также участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). В случае сложной жизненной ситуации (например, при необходимости дорогостоящего лечения) участники программы смогут частично или полностью забрать накопления.

Сбербанк Банк России СберНПФ ЦБ РФ
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