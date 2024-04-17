Золото подешевело на 0,7% до $2391 за унцию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются на торгах в среду, но остаются вблизи исторического максимума.

К 19:34 по Москве июньские фьючерсы на золото дешевели на нью-йоркской бирже Comex на 0,67% - до $2391,7 за унцию.

Цена превысила отметку в $2400 впервые в истории на прошлой неделе и с тех пор держалась около этого уровня, несмотря на укрепление доллара и рост доходности американских гособлигаций, что обычно является негативным фактором для драгметаллов.

Поддержку золоту оказывает высокий спрос со стороны центробанков, которые выкупают около 25% мирового производства, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, золото популярно у частных инвесторов. Так, американская сеть супермаркетов Costco продает слитки весом в одну унцию по $2 тысячи.