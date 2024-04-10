TSMC в I квартале нарастила выручку максимально с 2022 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в первом квартале нарастил выручку на максимальные с 2022 года 16,5%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 592,64 млрд новых тайваньских долларов ($18,54 млрд).

В марте доходы выросли на 7,5% по сравнению с февралем и на 34,3% в годовом выражении до 195,21 млрд долларов.

Компания в январе заявляла, что рассчитывает на положительный эффект от спроса на продукцию для применения в области искусственного интеллекта (ИИ), и прогнозировала рост выручки на 20-26% (low-to-mid 20%) в 2024 году.

Котировки американских депозитарных расписок (ADR) TSMC растут на 0,7% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду.