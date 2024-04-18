"ФосАгро" в I квартале увеличила производство на 7%, продажи - более чем на 11%
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа "ФосАгро" в I квартале увеличила производство агрохимической продукции на 7% к аналогичному периоду 2023 года, до 3 млн тонн, сообщила компания.
Основной прирост пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты: их выпуск вырос на 9%, до 2,26 млн тонн, за счет выхода на проектную мощность нового производственного комплекса в Волхове.
Общие продажи продукции группы в январе-марте выросли на 11,4%, до 3,1 млн тонн.
Продажи удобрений увеличились на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 3 млн тонн. Рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 16%.
"В основном продажи выросли за счет фосфорных удобрений, а именно их сложных марок. Гибкие производственные линии позволили переключиться на выпуск востребованных в данном периоде рынком NPK/NPS марок", - сказал гендиректор "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Рост выпуска фосфорных удобрений был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также объемов выпуска аммиака.
Выпуск фосфорной кислоты, основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, за I квартал вырос более чем на 5% к уровню прошлого года и составил почти 900 тысяч тонн.
Производство серной кислоты увеличилось на 5%, до почти 2,2 млн тонн. Прирост производства был обеспечен повышением эффективности эксплуатации установки по производству серной кислоты в Череповце и вводом нового производства в Балаково.
Объем производства "ФосАгро", тыс. тонн:
|I кв. 2024г.
|I кв. 2023г.
|Изменение, %
|Минеральные удобрения и кормовые фосфаты, в т.ч.:
|Фосфорсодержащие удобрения, кормовые фосфаты
|2 260,3
|2 070,3
|9,2%
|Азотные удобрения
|672,7
|675,6
|-0,4%
|Всего удобрений
|2 933,0
|2 745,9
|6,8%
|Прочая продукция
|71,5
|65,8
|8,5%
|Всего агрохимической продукции
|3 004,6
|2 811,8
|6,9%
|Сырье, в т.ч.:
|Аммиак
|511,3
|500,5
|2,2%
|Фосфорная кислота
|894,7
|849,0
|5,4%
|Серная кислота
|2 175,8
|2078,6
|4,7%
|Сульфат аммония
|40,8
|68,9
|-40,7%
|Всего сырья
|3 622,6
|3 497,0
|3,6%
Объем продаж "ФосАгро", тыс. тонн:
|I кв. 2024г.
|I кв. 2023г.
|Изменение, %
|Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|2 338,5
|2 016,7
|16%
|Азотные удобрения
|676,8
|686,6
|-1,4%
|Всего удобрений
|3 015,3
|2 703,3
|11,5%
|Другая продукция
|72,5
|69,2
|4,7%
|Всего агрохимической продукции
|3 087,8
|2 772,5
|11,4%