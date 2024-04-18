"ФосАгро" в I квартале увеличила производство на 7%, продажи - более чем на 11%

Основной прирост пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты: их выпуск вырос на 9%, до 2,26 млн тонн, за счет выхода на проектную мощность нового производственного комплекса в Волхове.

Общие продажи продукции группы в январе-марте выросли на 11,4%, до 3,1 млн тонн.

Продажи удобрений увеличились на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 3 млн тонн. Рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 16%.

"В основном продажи выросли за счет фосфорных удобрений, а именно их сложных марок. Гибкие производственные линии позволили переключиться на выпуск востребованных в данном периоде рынком NPK/NPS марок", - сказал гендиректор "ФосАгро" Михаил Рыбников.

Рост выпуска фосфорных удобрений был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также объемов выпуска аммиака.

Выпуск фосфорной кислоты, основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, за I квартал вырос более чем на 5% к уровню прошлого года и составил почти 900 тысяч тонн.

Производство серной кислоты увеличилось на 5%, до почти 2,2 млн тонн. Прирост производства был обеспечен повышением эффективности эксплуатации установки по производству серной кислоты в Череповце и вводом нового производства в Балаково.

Объем производства "ФосАгро", тыс. тонн:

I кв. 2024г. I кв. 2023г. Изменение, % Минеральные удобрения и кормовые фосфаты, в т.ч.: Фосфорсодержащие удобрения, кормовые фосфаты 2 260,3 2 070,3 9,2% Азотные удобрения 672,7 675,6 -0,4% Всего удобрений 2 933,0 2 745,9 6,8% Прочая продукция 71,5 65,8 8,5% Всего агрохимической продукции 3 004,6 2 811,8 6,9% Сырье, в т.ч.: Аммиак 511,3 500,5 2,2% Фосфорная кислота 894,7 849,0 5,4% Серная кислота 2 175,8 2078,6 4,7% Сульфат аммония 40,8 68,9 -40,7% Всего сырья 3 622,6 3 497,0 3,6%

Объем продаж "ФосАгро", тыс. тонн: