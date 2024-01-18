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"ФосАгро" ожидает стабильных цен на фосфорные удобрения в I полугодии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "ФосАгро" ожидает сохранения текущего уровня цен на фосфорные удобрения в первом полугодии 2024 года, сказал глава аналитического отдела компании Андрей Рябинин на вебинаре, организованном "Атоном".

Котировки DAP/MAP стабилизировались во второй половине 2023 года на уровне около $500/т, FOB Балтика, на фоне ограничения экспорта из Китая (занимает 25-30% мирового рынка фосфатов). "По фосфорным удобрениям (...) пока нет Китая на экспорте – а его не будет весь I квартал и, может быть, в начале II квартала – рисков существенного снижения цен мы не видим", - заявил Рябинин. Во второй половине года возобновление экспорта из Китая может оказать давление на котировки, добавил он.

Цены на азотные удобрения развернулись к росту благодаря сезонному повышению спроса: карбамид на FOB Балтика подорожал до $280/т после снижения до $230-240/т в IV квартале 2023 года, сказал Рябинин. В среднем по году, как ожидается, котировки азотных удобрений также сохранятся на текущих уровнях, но могут существенно колебаться в течение года из-за волатильности цен на газ.

На калийном рынке цены с прошлого года находятся под давлением более высоких, чем ожидалось, объемов экспорта из России и Белоруссии. Текущий уровень поставок из этих стран фактически достиг уровня 2021 года: около 1 млн тонн ежемесячно поставляет на экспорт Белоруссия и более 1 млн тонн - Россия, сказал Рябинин. Стоимость хлоркалия, по его данным, в настоящее время находятся на уровне $200-250/т, FOB Балтика.

В 2024 году, по оценке "ФосАгро", сохранится тенденция восстановления спроса на удобрения, ставшие более доступными для аграриев благодаря снижению цен в прошлом году. Цены на сельхозпродукцию могут стабилизироваться на текущих уровнях, которые по-прежнему выше уровней 2016-2020 гг., что также будет способствовать восстановлению спроса на удобрения, полагает Рябинин. В то же время оценки консалтинговых агентств говорят о том, что потребление удобрений в мире в этом году не достигнет уровня, который отмечался на пике в 2020-2021 гг.

В прошлом году цены на азотные и калийные удобрения в мире упали на 30-50% в зависимости от рынка, фосфорные удобрения в течение года подешевели на 10-15%, напомнил Рябинин. Такая динамика объяснялась снижением цен на с/х продукцию, ростом предложения удобрений и их низкой ценовой доступностью для фермеров, пояснил он.

Потребление удобрений в мире в прошлом году, по предварительным данным, выросло на 2-3% после сокращения на 7-8% в предыдущий сезон 2021-2022 гг. на фоне высоких цен и нарушения цепочек поставок, отметил Рябинин.

В 2023 году логистика поставок российских удобрений на экспорт нормализовалась, сказал в ходе вебинара заместитель генерального директора по финансам и международным проектам "ФосАгро" Александр Шарабайко. "В 2023 году никаких проблем с логистикой не наблюдалось. Более того, произошла нормализация ставок (для российских грузоотправителей - ИФ). Конкуренция в 2023 году привела к тому, что мы к концу года получили ставки, которые были до начала СВО, по многим направлениям", - заявил он.

ФосАгро
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