"ФосАгро" в 2023 году увеличила экспорт удобрений на 1% до 8,7 млн т

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2023 году, по предварительным данным, экспортировало 8,7 млн тонн удобрений, говорится в пресс-релизе компании.

Объем экспорта в 2022 году составил 8,6 млн тонн, сообщалось ранее в материалах "ФосАгро". Таким образом, в этом году показатель вырос примерно на 1%.

"Предварительные данные (...) показывают рост экспорта до 8,7 млн тонн, при этом по азотным минеральным удобрениям наблюдается рост экспорта на 6,5%, по кормовым фосфатам – на 8,7%. Основными направлениями сбыта остаются страны глобального Юга – Латинская Америка, Азия, Африка", - сказал генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, которого цитирует пресс-служба компании.

"При этом в уходящем году мы отмечаем перераспределение поставок объёмом порядка 1 млн тонн от Индии и других стран Азии в сторону Латинской Америки. Оно обусловлено восстановлением спроса со стороны Бразилии и более благоприятной ценовой и логистической конъюнктурой на латиноамериканском направлении", - добавил он.

Общие объемы поставок в Европу остались на уровне 2022 года – в пределах 2 млн тонн. Это на треть меньше объёмов предыдущих лет, когда экспорт "ФосАгро" в Европу достигал 2,8-3 млн тонн, отметил Рыбников. Поставки удобрений компании в страны Северной, Восточной Европы и Прибалтики фактически остановились, но увеличились отгрузки в Южную и Западную Европу, а также на Балканы.

Поставки "ФосАгро" в Африку в 2023 году превысили 550 тыс. тонн (в 2022 году – 540 тыс. тонн).

Экспорт в ближнее зарубежье вырос на 18%.

Всего на долю "дружественных" государств в 2023 году пришлось почти 75% от всего экспорта компании против 70% в прошлом году.

Поставки минеральных удобрений российским аграриям в этом году выросли на 11%, сообщила "ФосАгро" (абсолютных цифр компания не приводит).

Ранее "ФосАгро" прогнозировала рост производства удобрений и кормовых фосфатов в этом году на 2% до 11,3 млн тонн.