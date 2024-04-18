Tesla сократит штат завода в Буффало на 14%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla уволит 285 работников завода в Буффало, говорится в официальном уведомлении компании. Штат площадки сократится на 14%.

Сокращения начнутся 15 июля.

Причина увольнений - экономическая, отмечается в уведомлении.

15 апреля Tesla сообщила, что сократит более 10% глобального персонала. Кроме того, ее покидает старший вице-президент Эндрю Балино, проработавший в компании 18 лет и, по словам аналитика Wedbush Дэна Айвза, считавшийся ключевой фигурой в рамках некоторых проектов.