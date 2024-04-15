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Tesla сократит более 10% персонала

Tesla сократит более 10% персонала
Фото: Michael Macor/The San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla сократит более 10% глобального штата, сообщает Electrek со ссылкой на письмо главы компании Илона Маска сотрудникам.

Таким образом, автопроизводитель уволит не менее 14 тыс. человек. Какие команды затронут эти меры, неизвестно.

"Все эти годы мы быстро росли, целый ряд заводов масштабировался по всему миру, - говорится в письме. - Наряду с этим быстрым ростом происходило задваивание ролей и трудовых обязанностей в некоторых сферах. Мы готовим компанию к следующей фазе роста, и в этом контексте крайне важно изучить каждый ее аспект на предмет снижения издержек и повышения производительности".

Акции Tesla дешевеют на 1,3% на предварительных торгах в понедельник.

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