Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Tesla снизила цены на многие модели электромобилей в США, Китае и других странах, пишет MarketWatch.

В США на $2000 снижены цены на бюджетный кроссовер Model Y и премиальные кроссовер Model X и седан Model S. Кроме того, компания уменьшила стоимость системы помощи водителю Full Self-Driving (автопилот) до $8 000 с $12 000.

В Китае Tesla примерно на $2 000 снизила цены на бюджетный седан Model 3, а также Model Y, Model X и Model S.

Также компания понизила стоимость некоторых моделей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Глава Tesla Илон Маск на прошлой неделе перенес свой визит в Индию в связи с "массивными обязательствами", говорится в его сообщении в социальной сети. Предполагается, что визит состоится позднее в этом году. Ожидалось, что Маск в ходе визита объявит о намерении построить завод в Индии и начать импорт автомобилей в страну.

23 апреля компания опубликует квартальную финансовую отчетность.

Tesla Илон Маск США Индия Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" перед паводком остановил более 20 скважин в Оренбуржье

"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

Минфин ожидает роста российского ВВП в 2024 году в 3,6% - на уровне 2023 года

Минфин ожидает роста российского ВВП в 2024 году в 3,6% - на уровне 2023 года
Паводок в России

Орский НПЗ возобновляет выпуск топлива после остановки завода из-за наводнения

В JPMorgan отметили, что отказ от ископаемого топлива затруднен внешними условиями

Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом

Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });