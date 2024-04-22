Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Tesla снизила цены на многие модели электромобилей в США, Китае и других странах, пишет MarketWatch.

В США на $2000 снижены цены на бюджетный кроссовер Model Y и премиальные кроссовер Model X и седан Model S. Кроме того, компания уменьшила стоимость системы помощи водителю Full Self-Driving (автопилот) до $8 000 с $12 000.

В Китае Tesla примерно на $2 000 снизила цены на бюджетный седан Model 3, а также Model Y, Model X и Model S.

Также компания понизила стоимость некоторых моделей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Глава Tesla Илон Маск на прошлой неделе перенес свой визит в Индию в связи с "массивными обязательствами", говорится в его сообщении в социальной сети. Предполагается, что визит состоится позднее в этом году. Ожидалось, что Маск в ходе визита объявит о намерении построить завод в Индии и начать импорт автомобилей в страну.

23 апреля компания опубликует квартальную финансовую отчетность.