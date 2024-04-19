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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Ценовой диапазон IPO МТС банка составит 2350-2500 руб./акция

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Диапазон цены размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO) МТС банка составит 2350-2500 руб. за акцию, говорится в материалах кредитной организации.

Сбор заявок начинается с 19 апреля и завершается 25 апреля в 15:00 по московскому времени. Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей.

Объявленный ценовой диапазон размещения соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

МТС банк на прошлой неделе официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", контролирующий акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. Кредитная организация может увеличить уставный капитал до 18,6 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 руб. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

Банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

МТС банк
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