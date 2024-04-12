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МТС-банк объявил о планах провести IPO на Московской бирже

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МТС-банк объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении кредитной организации.

Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.

В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

МТС-банк Московская биржа МТС
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