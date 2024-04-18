МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк в рамках IPO планирует привлечь в капитал 10-12 млрд рублей, сообщил вице-президент банка Сергей Ульев.

"Объем размещения - 10-12 млрд рублей. По срокам сделки - мы рассчитываем в ближайшие дни", - сказал он на вебинаре инвестбанка "Синара".

Он добавил, что ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшие дни. "Существенная работа по формированию, пониманию цены проделана, сейчас последние штрихи, и мы эту информацию сделаем публичной", - заявил вице-президент.

МТС банк хотел бы собрать "сбалансированную" книгу заявок, в том числе с участием институциональных инвесторов.

"Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную "книгу" с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой. Конкретные параметры мы будем в момент формирования "книги" определять. У нас будет наверно еще friends & family часть (акции будут предложены сотрудникам банка и группы - ИФ)", - отметил Ульев.

О планах провести IPO на "Московской бирже" МТС банк объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд рублей - до 18,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

"Наличие оценки акций и их ликвидности позволяет более гибко смотреть на опции неорганического развития. На рынке сейчас есть разные банки и разные другие финансовые активы. Не все из них имеют четкое понимание, как можно расти и обеспечивать доходности, и соответственно готовы в той или иной мере выходить из этого, сделать какие-то неорганические сценарии. Такие варианты мы тоже рассматриваем, и это, безусловно, добавит какой-то гибкости и опциональности для этого", - заявил Ульев.

Он добавил, что пока никаких дополнительных планов по SPO и buyback у акционеров банка нет.

МТС банк, согласно новой дивидендной политике, планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли, сообщил на вебинаре глава финансового блока МТС-банка Дмитрий Серебренников. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, то есть в 2025 году, отметил он.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей.