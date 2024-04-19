Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением РТС на 0,1%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне подорожавшей нефти (Brent превысила $88 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за сокращения спроса на рисковые активы. Индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,2% на фоне ослабления рубля, индекс РТС просел на 0,1%; растут бумаги "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3460,95 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1159,6 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар поднялся до 93,97 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (+1,1%, до 235,9 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Годовое заочное собрание акционеров назначено на 24 мая, закрытие реестра на участие в собрании - 29 апреля. Текущая дивидендная доходность бумаг ТМК составляет около 4% годовых.

Подешевели акции "ММК" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "ТКС Холдинга" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Диапазон цены размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO) МТС-банка составит 2350-2500 руб. за акцию, говорится в материалах кредитной организации. Сбор заявок начинается 19 апреля и завершается 25 апреля в 15:00 по московскому времени.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в пятницу индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи отметки 3450 пунктов.

"Несмотря на ухудшившийся внешний фон, не ждем сильного снижения индекса из-за ограниченности в движении капитала между российским и мировым рынками. Российский рынок может вернуться к росту уже на следующей неделе. Вполне допускаем, что сможем увидеть в ближайшее время отметку 3500 пунктов", - отмечает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в Иране, на фоне чего нефть марки Brent превысила $88 за баррель, что может отразиться на динамике котировок акций российских нефтяных компаний.

Пониженная активность инвесторов говорит в пользу рыночной консолидации после роста в последние несколько недель. В акциях ММК сохраняется интрига с дивидендами, поскольку эта компания единственная в металлургической отрасли не огласила решение по распределению прибыли за 2023 год. Тем не менее, этот вопрос может быть рассмотрен советом директоров в конце апреля, о чем ранее заявлял менеджмент, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг снизились по итогам пятой сессии подряд индексы акций S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,5%), но подрос Dow Jones (+0,1%). За пять дней Nasdaq потерял 3,6%, S&P 500 - 5,1%, что стало максимальным снижением за подобный период с декабря 2022 года для первого индикатора и за последние семь месяцев для второго, отмечает MarketWatch.

Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

Участники фондового рынка расценивают позитивные данные об экономике как сигнал к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие процентные ставки на протяжении более длительного периода, чем предполагалось ранее.

Кроме того, ряд представителей Федеральной резервной системы на этой неделе заявил, что у американского ЦБ нет повода торопиться со снижением процентных ставок, что также оказывает негативное давление на мировые рынки акций.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,6%) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен удар по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны.

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 2,7% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в феврале и совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,6% после увеличения на 2,8% в феврале. При этом консенсус-прогноз предполагал рост на 2,7%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 24 месяца подряд.

Розничные продажи в Великобритании в марте не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали их повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,1%. Ранее сообщалось, что они не изменились.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут после удара Израиля по Ирану, цена Brent на $1 превышает уровень, отмечавшийся накануне при закрытии основных торгов акциями на МосБирже ($87,02 за баррель).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $88,03 за баррель (+1,1% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $83,71 за баррель (+1,2% и +0,1% в четверг).

Новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.