Орский НПЗ возобновляет выпуск топлива после остановки завода из-за наводнения

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство на Орском НПЗ после временной остановки, связанной с наводнением в городе, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Орскнефтеоргсинтез" объявил о приостановке работы Орского НПЗ 7 апреля на фоне возникшего в городе паводка, который возник после прорыва защитной насыпной дамбы в Орске. Компания продолжала отгрузку топлива из резервуарного парка, однако предупредила контрагентов о возможном смещении сроков отгрузок продукции.

В Минэнерго РФ отмечали, что остановка Орского НПЗ не повлияет на обеспечение внутреннего рынка моторными топливами, поскольку в РФ имеются достаточные запасы для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе

"Орскнефтеоргсинтез" - крупнейший актив "ФортеИнвеста", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.