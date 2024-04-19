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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Орский НПЗ возобновляет выпуск топлива после остановки завода из-за наводнения

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство на Орском НПЗ после временной остановки, связанной с наводнением в городе, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, "Орскнефтеоргсинтез" объявил о приостановке работы Орского НПЗ 7 апреля на фоне возникшего в городе паводка, который возник после прорыва защитной насыпной дамбы в Орске. Компания продолжала отгрузку топлива из резервуарного парка, однако предупредила контрагентов о возможном смещении сроков отгрузок продукции.

В Минэнерго РФ отмечали, что остановка Орского НПЗ не повлияет на обеспечение внутреннего рынка моторными топливами, поскольку в РФ имеются достаточные запасы для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе

"Орскнефтеоргсинтез" - крупнейший актив "ФортеИнвеста", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.

Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск ФортеИнвест Орский НПЗ Минэнерго
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