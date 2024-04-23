Более 6,5 тыс. домов освободились от воды в пострадавшем от паводка Орске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вода ушла из большинства попавших в зону подтопления из-за масштабного паводка жилых домов в городе Орск Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Более чем 6,5 тыс. жилых домов освобождены от воды, подтопленными остаются порядка 280. На территориях, где вода ушла, усилены аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во вторник глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером совершили облет подтопленных территорий Орска и пригородных районов для оценки оперативной обстановки с воздуха. В первую очередь внимание обращено на пойму Урала.

"В области повсеместно наблюдается снижение уровня воды. В реке вблизи Орска (уровень - ИФ) составляет уже 469 см. За сутки он снизился на 25 сантиметров. Ириклинское водохранилище уменьшило сброс до 192 кубометров в секунду", - говорится в сообщении.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей. Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.