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Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на приостановку работы завода

Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на приостановку работы завода
Последствия прорыва дамбы в Орске
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Орскнефтеоргсинтез" продолжает отгрузки автомобильного топлива с Орского НПЗ, несмотря на приостановку работы завода из-за прорыва городской дамбы в результате паводка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Временная остановка перерабатывающих мощностей Орского НПЗ не повлияла на отгрузки автомобильного топлива, так как в резервуарном парке завода есть достаточный объем произведенной ранее продукции", - заявил представитель компании.

Он подчеркнул, что по данным на 12:00 (10:00 по Москве) 8 апреля работа ж/д станции "Никель" продолжалась штатно, что позволяет проводить отгрузки готовой продукции.

"Первоочередными являются заявки на отгрузки автомобильного топлива самовывозом для обеспечения Оренбургского региона необходимыми нефтепродуктами. Ближайшие десять дней завод сможет обеспечить отгрузку дизельного топлива и бензина самовывозом для нужд региона на том же уровне, как и до чрезвычайной ситуации. В апреле планируемый выпуск был ниже предыдущих периодов в связи с плановыми ремонтными работами на предприятии", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Как сообщалось, "Орскнефтеоргсинтез" объявил о приостановке работы Орского НПЗ в воскресенье на фоне возникшего в городе паводка. В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

"Орскнефтеоргсинтез" - крупнейший актив "ФортеИнвеста", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.

Орск Орский НПЗ Орскнефтеоргсинтез
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