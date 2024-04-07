Орский НПЗ приостанавливает работу на фоне подъема воды после прорыва дамбы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Орскнефтеоргсинтез" приняло решение приостановить работу нефтеперерабатывающего завода в Орске в связи с подъемом воды, который возник после прорыва городской дамбы в минувшую пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", - сообщил представитель компании.

"Орскнефтеоргсинтез" - крупнейший актив "ФортеИнвеста", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.