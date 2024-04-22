Глава Банка Франции прогнозирует снижение ставки ЕЦБ в июне

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Риск повышения цен на нефть в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке не помешает Европейскому центробанку приступить к смягчению денежно-кредитной политики в июне, считает глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. Он заявил об этом Les Echos.

Даже в том случае, если ближневосточный конфликт приведет к скачку цен на нефть, европейскому ЦБ потребуется время, чтобы проанализировать, приведет ли это к усилению базовой инфляции и инфляционных ожиданий, сказал он и добавил, что "механической" реакции не будет.

На вопрос, может ли ЕЦБ отложить начало смягчения политики из-за неопределенности, Виллеруа де Гало ответил, что этого не произойдет, "если не будет сюрпризов". "Мы не должны ждать слишком долго", - сказал он.

Руководители ЕЦБ в основном сходятся во мнении о том, что регулятор сможет приступить к снижению ставок на июньском заседании. Виллеруа де Гало - один из наиболее активных сторонников такого шага, в то время как некоторые из его коллег по совету управляющих ЕЦБ высказывают более осторожную позицию.

"С момента, когда мы будет в достаточной степени уверены в том, что инфляция в еврозоне достигнет целевого показателя в 2% к следующему году, нашей обязанностью будет минимизация последствий нашей политики для деловой активности и занятости, - заявил он. - Вот в чем смысл снижения ставок уже в июне".

В дальнейшем, по словам Виллеруа де Гало, политика ЕЦБ будет смягчаться в зависимости от ситуации.

"У нас всегда будет возможность адаптировать политику, если внешние шоки поставят под угрозу ослабление инфляции", - сказал он.

Европейский регулятор оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 11 апреля. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.