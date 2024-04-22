Белорусские инвесторы подписали соглашение о строительстве порта в Мурманске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Мурманской области и учрежденное белорусскими инвесторами ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" подписали соглашение о строительстве терминала для перевалки белорусских грузов. Церемония прошла в Центре управления регионом, передал корреспондент "Интерфакса".

Стороны не раскрывают планируемый объем инвестиций.

"Мы и коллеги должны сейчас вместе досчитать (сумму вложений - ИФ), это деньги большие и порт большой", - сказал губернатор Андрей Чибис журналистам после подписания соглашения.

Гендиректор "Морского терминала "Ворота Арктики" Андрей Бунаков уточнил, что для строительства порта привлечен частный капитал.

"Пока, наверное, рано говорить о стоимости проекта, а вот объемы перевалки, которые мы рассчитываем предусмотреть проектным решением, - до 25-30 млн тонн в год (. . .) Оцениваем, что в 2028 году первые грузы должны поступать", - сказал Бунаков.

По его словам, строительство порта в незамерзающем Кольском заливе - это "расширение экспортного потенциала как Республики Беларусь, так и Российской Федерации". Планируется, что порт будет мультимодальным с возможностью размещения контейнерного терминала. Он будет обрабатывать сыпучие грузы, а также нефтепродукты.

Губернатор также подчеркнул значимость строительства нового порта в Мурманске, в том числе для развития западного берега Кольского залива и увеличения мощностей железной дороги. "Это новые рабочие места, инвестиции в нашу экономику, это дополнительная работа не только для тех, кто будет работать в порту, но и тех, кто будет строить порт. Мы с коллегами проговорили, чтобы все заинтересованные и квалифицированные компании Мурманской области должны участвовать и работать на этой стройке", - сказал Чибис.

16 апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщал, что Белоруссия приступила к созданию порта в Мурманской области.

1 апреля в населенном пункте Мишуково (Кольский район) на западном берегу Кольского залива (в окрестностях Мурманска) было зарегистрировано ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" с уставным капиталом 180 млн рублей. В новом ООО 99% принадлежит белорусскому ООО "Логистик Энерджи", еще 1% - гражданке Белоруссии Нелли Маляровой. Генеральным директором терминала стал Андрей Бунаков, также гражданин Белоруссии.

Источник, знакомый с планами белорусской стороны, говорил "Интерфаксу", что "Ворота Арктики" - результат двухлетних переговоров России и Белоруссии о создании специализированного терминала под Мурманском.

Белоруссия ранее озвучивала планы по строительству порта под Мурманском. Речь шла о терминале по перевалке белорусских минеральных удобрений мощностью 5-7 млн тонн в год.

В феврале 2023 года делегация министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии приезжала в Мурманск, чтобы изучить площадки для размещения портовой инфраструктуры. "Нас интересует не только в глобальном смысле порт именно для калийных удобрений, но и в принципе для белорусского грузопотока - как экспортного, так и импортного", - говорила тогда замглавы Минтранса Белоруссии Наталья Александрович.