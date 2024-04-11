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Белоруссия начала поставку экспортных грузов по Севморпути

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия заинтересована в развитии поставок экспортных грузов по Северному морскому пути, поставки через направление уже начаты, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве.

"Перспектива работы по Северному морскому пути хорошая. Мы уже поставляли товары по Севморпути. Несколько тысяч тонн уже поставили. Очень удобно для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной", - приводит слова Лукашенко, сказанные Путину, федеральное белорусское госагентство БелТА.

"Спасибо вам за поддержку по портовому хозяйству. Мы работаем. Смотрим на другие порты. Помогают россияне - портовики - нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что валяется товар на берегу океана или моря и мы не можем вывезти. В Санкт-Петербурге, Мурманске работаем, на Дальнем Востоке", - отметил белорусский президент.

Александр Лукашенко Белоруссия Мурманск
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