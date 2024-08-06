Мурманский губернатор сообщил о строительстве белорусского порта по графику

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Терминал для перевалки белорусских грузов под Мурманском строится в соответствии с графиком, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"А по белорусам мы движемся по тому плану, который определили. Пока каких-то серьезных затыков нет. Если появятся, я, Владимир Владимирович, с вашего позволения к вам обращусь. Но пока общее понимание с учетом ваших поручений есть", - сказал Чибис.

"Надо просто вовремя реагировать, мы тогда переговорим с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ИФ). В целом экономика Белоруссии в этом заинтересована. У нас ведь тоже бюрократии много, поэтому надо и с той стороны активизировать (процесс - ИФ). Если надо, то вы мне скажите - вовремя переговорю с Александром Григорьевичем, вот и все", - ответил президент.

Губернатор отметил, что белорусская сторона создала дочернюю компанию и получила земельные участки.

Одновременно с этим продолжается развитие Мурманского транспортного узла (МТУ). В частности, для этого требуется увеличение провозной способности по железной дороге.

В апреле 2024 года правительство Мурманской области и учрежденное белорусскими инвесторами ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" подписали соглашение о строительстве терминала для перевалки белорусских грузов.

Генеральный директор терминала "Ворота Арктики" Андрей Бунаков сообщал журналистам, что для строительства порта привлечен частный капитал.

"Пока, наверное, рано говорить о стоимости проекта, а вот объемы перевалки, которые мы рассчитываем предусмотреть проектным решением, - до 25-30 млн тонн в год (...). Оцениваем, что в 2028 году первые грузы должны поступать", - говорил Бунаков после заключения соглашения.

Планируется, что порт будет мультимодальным с возможностью размещения контейнерного терминала. Он будет обрабатывать сыпучие грузы, а также нефтепродукты.

Белоруссия ранее озвучивала планы по строительству порта под Мурманском. Речь шла о терминале по перевалке белорусских минеральных удобрений мощностью 5-7 млн тонн в год.