Абсолют банк не добился обеспечения по иску к "дочкам" JP Morgan и Commerzbank

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Абсолют банк не смог добиться введения обеспечительных мер по иску к германской и российской "дочкам" J.P.Morgan, а также к Commerzbank AG и его структуре в России на 1,9 млрд рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Суд отказал Абсолют банку, так как он не предоставил доказательств о намерении оппонентов вывести денежные средства из банков или скрыть имущество. Также не был документально обоснован довод о невозможности исполнения будущего решения российского суда в Германии.

"Фактически истец в ходатайстве не привел ни одного обстоятельства, свидетельствующего о невозможности исполнения судебного акта в случае удовлетворения его требований", - говорится в определении суда.

Абсолют банк в рамках суммы исковых требований просил суд арестовать денежные средства J.P.Morgan SE, Commerzbank AG, "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк (Евразия)" в любой валюте на всех счетах, запретить им открывать новые банковские счета, а также наложить арест на их дебиторскую задолженность и любые ценные бумаги, которые могут им принадлежать.

Следующее заседание по делу назначено на 10 июня.

Абсолют банк подал иск к структурам Commerzbank и JP Morgan 18 апреля в рамках действий по разблокировке замороженных активов, поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. Национальный расчетный депозитарий привлечен к делу в качестве третьего лица.

Суд 16 мая ослабил обеспечение по иску Транскапиталбанка к тем же банкам на 12,3 млн евро. Были "разморожены" денежные средства на банковских счетах и ценные бумаги, принадлежащие ответчикам. При этом суд сохранил в силе арест 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)", а также арест недвижимости J.P.Morgan SE и "Дж. П. Морган Банк Интернешнл". Меры были ослаблены после внесения Коммерцбанком встречного обеспечения в размере суммы исковых требований в депозит суда.

Суд 28 марта удовлетворил иск Россельхозбанка к Commerzbank AG и его российской структуре на 4 млн евро (сумма средств банка на коррсчете в НРД на момент введения санкций ЕС против депозитария). Изначально РСХБ также предъявлял требования к J.P. Morgan SE, но отказался от них в ходе разбирательства. РСХБ в феврале пытался наложить арест на 100% акций "АО "Коммерцбанк (Евразия)", но получил отказ суда. Позднее банк подал апелляцию на это решение. Следующее заседание по делу состоится 23 мая.

Абсолют банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".