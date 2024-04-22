Минпромторг заявил, что мировое соглашение по делу металлургов не отменяет штрафов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мировое соглашение по "делу металлургов" не отменяет штрафов, однако их размер, скорее всего, будет скорректирован, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов журналистам.

"В рамках мирового соглашения однозначно будут штрафы, но они, наверное, будут разумными и необременительными для компаний", - сказал он.

В этом месяце "Северсталь" подала в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с Федеральной антимонопольной службой. Судебное заседание назначено на 23 апреля.

Как сообщалось, ФАС в феврале 2022 года признала "Северсталь", НЛМК и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство сочло, что компании установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. НЛМК был назначен штраф в размере 6,4 млрд рублей, ММК - 8 млрд рублей, "Северстали" - 8,7 млрд рублей.

Все три компании оспаривают решения ведомства в суде.

Комментируя дела НЛМК и ММК, Евтухов ответил, что решение о мировом соглашении зависит от компаний.

"То, что было нарушено антимонопольное законодательство, - это когда взлетели цены на все виды металлургической продукции. Мы их предупреждали, что это закончится проблемами и тяжбами с Федеральной антимонопольной службой. Сейчас компании пришли к тому, что нужно договариваться. А так как законодательство позволяет приходить к мировым соглашениям, то хорошо, что нашли такие возможности", - сказал он.