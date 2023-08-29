"Северсталь" пока не создавала резерв под штраф ФАС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" не создавало никаких резервов под штрафы Федеральной монопольной службы по "делу металлургов", так как надеется на решение суда в свою пользу.

В сентябре 2022 года компании было предъявлено требование уплатить по делу по нарушению антимонопольного законодательства 8,7 млрд рублей.

"Северсталь" категорически отрицает эти заявления и оспаривает все негативные решения ФАС в судах.

Следующее судебное заседание запланировано на 12 сентября 2023 года, - говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года. - Данное разбирательство может иметь разные исходы, включая наиболее негативный из них, вероятность которого оценивается руководством как возможная; однако руководство рассчитывает, что суд согласится с позицией "Северстали", и исход дела не будет иметь материальный эффект на финансовое положение группы. Соответственно, никакие резервы в отношении возможных исходов дела не создавались".

В конце июля глава ФАС Максим Шаскольский говорил "Интерфаксу", что ведомство продолжает обсуждать условия мирового соглашения по "делу металлургов".

В начале года ФАС подтвердила, что согласна заключить мировое соглашение с металлургами "на фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами". Как стало известно позднее, в качестве одного из условий ведомство предлагало установить потолок цен на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, взяв в качестве базиса стоимость металла в 2019 году, которая будет варьироваться в прямой зависимости от динамики затрат компании на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля. Такой price cap предлагалось установить до февраля 2025 года, говорил "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли.

ФАС в феврале 2022 года признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", - заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги сразу же после публикации решения ФАС заявили, что не согласны с ним, и позднее подали судебные иски, оспаривающие предписания ведомства.

По законодательству размер штрафа для металлургов может составить от 1% до 15% от выручки. Шаскольский ранее говорил, что при расчете штрафа будет браться выручка за 2020 год. Аналитики ВТБ в феврале 2022 года предполагали, что максимальный размер штрафа, скорее всего, не превысит 2% от выручки и составит для "Северстали" и ММК $130-140 млн, а для НЛМК - $100-150 млн. Собеседники "Интерфакса" ранее говорили, что при выполнении металлургами предложенных ФАС условий мирового соглашения ведомство готово рассматривать возможность наложения минимального штрафа.