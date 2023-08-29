Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Северсталь" пока не создавала резерв под штраф ФАС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" не создавало никаких резервов под штрафы Федеральной монопольной службы по "делу металлургов", так как надеется на решение суда в свою пользу.

В сентябре 2022 года компании было предъявлено требование уплатить по делу по нарушению антимонопольного законодательства 8,7 млрд рублей.

"Северсталь" категорически отрицает эти заявления и оспаривает все негативные решения ФАС в судах.

Следующее судебное заседание запланировано на 12 сентября 2023 года, - говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года. - Данное разбирательство может иметь разные исходы, включая наиболее негативный из них, вероятность которого оценивается руководством как возможная; однако руководство рассчитывает, что суд согласится с позицией "Северстали", и исход дела не будет иметь материальный эффект на финансовое положение группы. Соответственно, никакие резервы в отношении возможных исходов дела не создавались".

В конце июля глава ФАС Максим Шаскольский говорил "Интерфаксу", что ведомство продолжает обсуждать условия мирового соглашения по "делу металлургов".

В начале года ФАС подтвердила, что согласна заключить мировое соглашение с металлургами "на фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами". Как стало известно позднее, в качестве одного из условий ведомство предлагало установить потолок цен на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, взяв в качестве базиса стоимость металла в 2019 году, которая будет варьироваться в прямой зависимости от динамики затрат компании на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля. Такой price cap предлагалось установить до февраля 2025 года, говорил "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли.

ФАС в феврале 2022 года признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", - заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги сразу же после публикации решения ФАС заявили, что не согласны с ним, и позднее подали судебные иски, оспаривающие предписания ведомства.

По законодательству размер штрафа для металлургов может составить от 1% до 15% от выручки. Шаскольский ранее говорил, что при расчете штрафа будет браться выручка за 2020 год. Аналитики ВТБ в феврале 2022 года предполагали, что максимальный размер штрафа, скорее всего, не превысит 2% от выручки и составит для "Северстали" и ММК $130-140 млн, а для НЛМК - $100-150 млн. Собеседники "Интерфакса" ранее говорили, что при выполнении металлургами предложенных ФАС условий мирового соглашения ведомство готово рассматривать возможность наложения минимального штрафа.

Максим Шаскольский Северсталь ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в августе рассчитывает нарастить выдачу ипотеки на 30%

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Аналитики оценили в 14% долю "параллельного импорта" на авторынке за 7 месяцев

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Polymetal завершил делистинг с LSE

Polymetal завершил делистинг с LSE

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Segezha оценивает размер выплат по налогу на сверхприбыль в 465 млн рублей

Segezha сократила OIBDA по МСФО в II кв. вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });