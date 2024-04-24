"Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по "делу металлургов" в 10 раз

Компания выполнила часть предписаний ФАС, часть предписаний служба согласилась отменить

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой по "делу металлургов" может заплатить штраф в размере около 900 млн рублей, пишут "Ведомости" и подтверждают источники "Интерфакса".

В январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов", компания подала апелляцию. 23 апреля Девятый арбитражный апелляционный суд перенес рассмотрение ходатайства компании об утверждении мирового соглашения на 27 мая. В качестве третьих лиц по делу об оспаривании решения ФАС помимо "Роснефти" , СК "Звезда" и "Газпрома" также привлекаются НЛМК и ММК.

Как сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с условиями подписанного сторонами мирового соглашения, при корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи г/к проката в 2021 году.

"Северсталь" также частично выполнила выданные ранее службой предписания - в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката, пишет газета. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на данный вид продукции и основы взаимодействия с покупателями - заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок и т.д.

Часть предписаний, выданных по итогам рассмотрения "дела металлургов", по словам собеседника "Ведомостей", ФАС согласилась отменить.

В феврале 2022 года ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Ведомство установило, что "Северсталь", наряду с "Новолипецким металлургическим комбинатом" (НЛМК) и "Магнитогорским металлургическим комбинатом" (ММК), установила и поддерживала монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов.

ММК (штраф 8 млрд рублей) и НЛМК (6,4 млрд рублей) также оспаривают решения ФАС в суде.