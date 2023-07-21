SAP увеличила квартальную выручку и скорректированную EPS хуже прогнозов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, во втором квартале увеличила операционную прибыль на 28%, выручку - на 5%.

Операционная прибыль компании в апреле-июне составила 1,358 млрд евро против 1,060 млрд евро годом ранее. Скорректированная операционная прибыль выросла на 23% - до 2,058 млрд евро.

Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 15%, до 0,62 евро, скорректированная EPS - на 12%, до 1,07 евро.

Операционная рентабельность повысилась до 18% с 14,7% годом ранее.

Выручка SAP выросла до 7,554 млрд евро по сравнению с 7,207 млрд евро. В том числе доходы от "облачных" услуг увеличились на 19% - до 3,316 млрд евро. При этом поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 6%, составив 3,189 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне 7,6 млрд евро, скорректированную прибыль на акцию - в 1,17 евро.

SAP улучшила прогноз скорректированной операционной прибыли по итогам 2023 года до 8,65-8,95 млрд евро с 8,6-8,9 млрд евро, но снизила ожидания в отношении "облачной" выручки до 14-14,2 млрд евро с 14-14,4 млрд евро. Оба показателя не учитывают колебания валютных курсов.

Компания по-прежнему ожидает годовой показатель свободного денежного потока на уровне 4,9 млрд евро против 4,4 млрд евро в 2022 году.