Росбанк в рамках интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен в 0,9-1,1 капитала

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала, сообщил холдинг.

На такую оценку рассчитывает совет директоров "ТКС Холдинга", исходя из рыночных бенчмарков.

Финальную оценку Росбанка определит совет директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.

На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.

"ТКС Холдинг" для покупки Росбанка проведет допэмиссию акций. Группа по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Резерв под осуществление преимущественного права выкупа акций составляет 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

Внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга" по вопросу допэмиссии пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 8 мая 2024 года.

Группа ожидает завершение размещения допэмиссии акций (если ее одобрят акционеры) и закрытие сделки до конца третьего квартала 2024 года.

"В случае принятия акционерами предложения совета директоров, группа "Тинькофф" проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы. Оценка общего капитала ПАО "Росбанк" (как акционерного капитала, так и прав требования по субординированным обязательствам) для целей сделки проводится независимыми оценщиками и, как уже заявлял совет директоров, будет сформирована с учетом принятых на рынке параметров оценки капитала банковского сектора", - заявил председатель совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский, слова которого приводятся в сообщении группы.

Акции допэмиссии "ТКС Холдинга" могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО "Аквамарин" (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров "ТКС Холдинга" Александр Малаха). В оплату акций допэмиссии также могут внесены права требования к Росбанку по субординированным займам.

Акции допэмиссии холдинга планируется разместить в пользу "Интеррос Капитала", холдинговой компании "Интеррос", благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих - "ТКБ Инвестмент Партнерс", "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", управляющей компании "Тринфико", "Ронин Траст", "РВМ Капитал".

Уставный капитал "ТКС Холдинга" после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 305 492 обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза - до 1 198,5 млн рублей.

Тинькофф банк и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам 2023 года Тинькофф банк с активами в 2,185 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,169 трлн рублей - 12-е место. По размеру собственного капитала Тинькофф банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (244,6 млрд рублей), Росбанк - 14-е (241,4 млрд рублей).