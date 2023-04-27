Deutsche Boerse купит разработчика ПО для финкомпаний SimCorp за 3,9 млрд евро

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Boerse AG сообщила, что покупает датского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний SimCorp A/S за 29 млрд датских крон (3,9 млрд евро).

Deutsche Boerse заплатит 735 крон за акцию SimCorp, что на 39% выше стоимости бумаг датской компании на закрытие рынка 26 апреля.

Совет директоров SimCorp рекомендовал акционерам принять предложение Deutsche Boerse.

"Сделка имеет важный стратегический и финансовый смысл, операции SimCorp хорошо дополнят наш бизнес в сфере данных и аналитики", - заявил главный исполнительный директор Deutsche Boerse Теодор Ваймер.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2023 года.

SimCorp - разработчик платформы для управления инвестициями и экосистемы, используемой ведущими мировыми менеджерами и управляющими. У компании есть офисы в 25 странах мира, ее штат превышает 2,2 тысячи сотрудников.

Акции Deutsche Boerse теряют в цене 7,7% на торгах в четверг, стоимость бумаг SimCorp взлетела на 38%.