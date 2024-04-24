Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4% к уровню 2022 года, до 37,8 млрд рублей с 39,4 млрд рублей годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд рублей.

Показатель EBITDA сократился в 2023 году на 25% и составил 53,6 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 13 п.п., до 31%. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличился до 24,809 млрд рублей с 2,631 млрд рублей по состоянию на конец 2022 года, показатель чистый долг/EBITDA составил 0,5х на 31 декабря 2023 года против 0,04х годом ранее.

В 2023 году в состав транспортного флота компании было принято 8 новых судов для развития каботажных и внешнеторговых перевозок; контейнерный парк вырос на 22% и достиг 101,751 тыс. единиц; парк фитинговых платформ увеличился на 25% до 13,018 тыс. единиц.

Интермодальные перевозки группы FESCO в 2023 году выросли на 23% до 625 тыс. TEU. Объем международных морских перевозок также увеличился на 23% до 419 тыс. TEU. Объем каботажных перевозок стал больше на 24% до 105 тыс. TEU. Перевалка контейнеров во "Владивостокском морском торговом порту" увеличилась на 12% до 859 тыс. TEU. Железнодорожные контейнерные перевозки выросли на 17% до 753 тыс. TEU.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), находящиеся в собственности РФ, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете сообщается, что "после отчетной даты контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

В отчете сообщается, что "после отчетной даты контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.