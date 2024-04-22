FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ в I квартале на 13%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России за три месяца 2024 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,608 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 10% до 706 тыс. TEU, экспорт – на 13% до 436 тыс. TEU, внутренние перевозки – на 19% до 318 тыс. TEU, транзит – на 18% до 148 тыс. TEU.

По итогам марта 2024 года рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тыс. TEU. "Драйвером роста относительно аналогичного месяца прошлого года продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург", - отмечают в компании.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.