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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

FESCO прогнозирует рост контейнерного рынка России за год на 4-5%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рост российского контейнерного рынка по итогам 2024 года может составить 4-5%, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге на выставке "ТрансРоссия-2024".

"Контейнерный рынок России адаптировался к изменившимся условиям. Динамика контейнерного импорта стабилизировалась после стремительного роста. В первом полугодии можно ожидать сохранение инфраструктурных ограничений на Восточном полигоне России, что будет замедлять потенциальный рост экспортных отправок. Экспорт через порты Северо-Запада в Китай и дружественные страны будет расти. По итогам 2024 года ожидаем рост контейнерного рынка на 4-5%", - сказал он.

По данным FESCO, общий объем контейнерного рынка России по итогам 2023 года составил почти 6,5 млн TEU, рынок восстановился до значений 2021 года, говорилось в презентации президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева в январе.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Андрей Северилов ДВМП Китай Аркадий Коростелев
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