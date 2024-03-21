FESCO прогнозирует рост контейнерного рынка России за год на 4-5%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рост российского контейнерного рынка по итогам 2024 года может составить 4-5%, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге на выставке "ТрансРоссия-2024".

"Контейнерный рынок России адаптировался к изменившимся условиям. Динамика контейнерного импорта стабилизировалась после стремительного роста. В первом полугодии можно ожидать сохранение инфраструктурных ограничений на Восточном полигоне России, что будет замедлять потенциальный рост экспортных отправок. Экспорт через порты Северо-Запада в Китай и дружественные страны будет расти. По итогам 2024 года ожидаем рост контейнерного рынка на 4-5%", - сказал он.

По данным FESCO, общий объем контейнерного рынка России по итогам 2023 года составил почти 6,5 млн TEU, рынок восстановился до значений 2021 года, говорилось в презентации президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева в январе.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.