Ставки по ипотеке в США слабо выросли на прошлой неделе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 31 мая, повысился на 2 базисных пункта, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на прошлой неделе составила 7,07%. Показатель увеличился по итогам второй недели подряд.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 5,2% после снижения на 5,7% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки упало на 7%, а заявки на кредиты для покупки нового дома снизились на 4%.