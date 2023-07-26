Hilton во II квартале увеличила выручку и скорректированную прибыль сильнее прогнозов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила выручку во втором квартале на 18,8%, скорректированную прибыль - на 26,3% год к году на фоне повышения расценок и заполняемости номеров, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка компании за указанный период выросла до $2,66 млрд с $2,24 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,56 млрд.

Скорректированная прибыль за прошлый квартал составила $1,63 в расчете на акцию против $1,29 на акцию в том же квартале 2022 года. Эксперты ожидали данный показатель на уровне $1,58 на акцию.

Чистая прибыль Hilton поднялась на 11,7% до $411 млн ($1,55 на акцию) с $368 млн ($1,32 на акцию) за аналогичный период минувшего года.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) выросла на 12,1% за счет увеличения наполняемости номерного фонда на 4,2 процентных пункта - до 74,6%. При этом среднесуточная стоимость пребывания повысилась на 5,9% до $163,47.

По итогам 2023 года Hilton ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $5,93 до $6,06 на акцию, что выше консенсус-прогноза в $5,92.

Стоимость бумаг Hilton слабо меняется на торгах в среду. Акции компании за последние три месяца прибавили в цене 6,9%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 12,1%.