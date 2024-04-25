Meta в I квартале удвоила чистую прибыль и повысила прогноз капзатрат

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) увеличила чистую прибыль в первом квартале более чем вдвое и повысила годовой прогноз капитальных затрат.

Как сообщается в пресс-релизе Meta, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, чистая прибыль компании в январе-марте составила $12,37 млрд, или $4,71 в расчете на акцию, по сравнению с $5,71 млрд, или $2,2 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка подскочила на 27% и составила $36,46 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $4,3 на акцию при выручке в $36,1 млрд.

Количество просмотров рекламных сообщений в приложениях Meta выросло на 20%, средние расценки на рекламу - на 6%.

Среднее число ежедневно активных людей (daily active people, DAP) в сервисах компании в марте составило 3,24 млрд, что на 7% выше показателя годовой давности.

"Начало года выдалось хорошим, - приводятся в пресс-релизе слова главы компании Марка Цукерберга. - Новая версия Meta AI с [большой языковой моделью] Llama 3 - очередной шаг на пути к созданию ведущего ИИ в мире. Наши приложения демонстрируют уверенный рост, и мы продолжаем стабильно продвигаться в строительстве метавселенной".

Штат Meta на конец марта насчитывал около 69,3 тыс. человек (-10% год к году).

В первом квартале она выкупила свои акции на $14,64 млрд и выплатила дивиденды в размере $1,27 млрд.

Во втором квартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $36,5-39 млрд, средние ожидания экспертов составляли $38,2 млрд - выше средней точки этого диапазона ($37,8 млрд).

Кроме того, компания повысила годовой прогноз капитальных затрат до $35-40 млрд с $30-37 млрд в связи с увеличением расходов, связанных с искусственным интеллектом, и заявила, что ожидает роста капзатрат и в следующем году.

Акции Meta просели в цене на 15,1% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности.