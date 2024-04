Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) запустила сайт Meta.ai - отдельную бесплатную версию чат-бота Meta AI, которая будет напрямую конкурировать с ChatGPT и его аналогами, пишет Barron's.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг назвал целью компании создать искусственный интеллект, который будет мировым лидером и доступен для всех. По его словам, Meta AI - самый умный бесплатный ИИ-ассистент.

Meta AI может обрабатывать запросы на естественном языке, а также создавать изображения и короткие анимированные ролики. При этом преобразование текста в изображения будет происходить в реальном времени по мере его набора.

Запросы пользователей с Facebook ID будут хранится в памяти, что позволит им продолжать диалог.

Продавать рекламу на сайте или вводить подписку для его использования не планируется.

Первая версия Meta AI была запущена прошлой осенью и доступна только в рамках основных медиаприложений компании и только в США.

Теперь Meta AI доступен еще в 12 странах, включая Австралию, Канаду, Сингапур и Южную Африку. В Штатах его также можно использовать с "умными" очками Ray-Ban Meta, а в ближайшее время поддержку чат-бота добавят в шлемы виртуальной реальности Quest.

Кроме того, компания встроит чат-бота в поиск через приложения и сайты своих социальных сетей. Технология будет обрабатывать запросы в реальном времени с использованием поисковиков Google и Bing и среди прочего позволит узнавать текущий счет спортивных матчей и котировки акций, заявил Barron's вице-президент Meta по продуктам в области генеративного (создающего контент - ИФ) ИИ Коннор Хайес.

Новая версия Meta AI основана на большой языковой модели Llama 3, запущенной вместе с сайтом.

Llama 3 будет бесплатно предлагаться разработчикам в двух версиях - облегченной с 8 млрд параметров и средней с 70 млрд параметров. Meta также обучает версию с 400 млрд параметров.

В ближайшем будущем компания планирует сделать Llama 3 "многоязыковой и мультимодальной", а также улучшить ее способность рассуждать и генерировать программный код.

Объем данных для обучения Llama 3 в семь раз больше использовавшегося в Llama 2. Более 5% этих данных взято из неанглоязычных источников (свыше 30 языков).

Llama 3 вскоре будет доступна на платформах Amazon Web Services (разработки Amazon.com Inc. ), Databricks, Google Cloud (разработки Google, входящей в Alphabet Inc.), Hugging Face, Kaggle, WatsonX (IBM ), Azure (Microsoft Corp. ), NIM (Nvidia Corp. ) и Snowflake. Кроме того, ожидается поддержка на аппаратных платформах Advanced Micro Devices, AWS, Dell Technologies, Intel Corp., Nvidia и Qualcomm Inc.