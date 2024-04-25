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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Ozon в I квартале нарастил оборот на 88% - до 570,2 млрд рублей

При этом группа отчиталась о 13 млрд рублей квартального убытка против прибыли годом ранее

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ozon в I квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 88% - до 570,2 млрд рублей, сообщила компания.

Динамику GMV в Ozon объясняют результатами предпринимателей. В отчетном периоде число активных продавцов увеличилось вдвое - до 500 тысяч предпринимателей. При этом доля маркетплейса в обороте Ozon достигла 85,2% против 79,5% годом ранее.

Количество активных покупателей в I квартале увеличилось на 32% - до 49 млн. Количество заказов - на 70%, до 305,3 млн штук.

Скорректированная EBITDA группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 16% - до 9,3 млрд рублей.

Компания впервые раскрыла в структуре скорректированную EBITDA вклад направлений e-commerce и финтеха (Ozon Fintech развивает финансовые и платежные сервисы для потребителей и предпринимателей на базе Озон банка и МКК "Озон кредит").

Так, скорректированная EBITDA e-commerce сократилась на 40% год к году - до 3,3 млрд рублей. Снижение показателя связано с инвестициями в развитие и ростом стоимости логистических услуг.

Скорректированная EBITDA финтех-направления (операционная прибыль до вычета амортизации) выросла в 2,4 раза - до 5,9 млрд рублей. Увеличение показателя обусловлено ростом процентной и комиссионной выручки.

База активных пользователей финтех-сегмента выросла на 70% - до 20,2 млн.

Выручка группы Ozon в I квартале увеличилась на 32% - до 122,9 млрд рублей.

Группа получила убыток по итогам квартала в 13 млрд рублей против прибыли в 10,7 млрд рублей за I квартал 2023 года.

Операционные расходы компании увеличились в 1,5 раза - до 23,9 млрд рублей в связи с ростом продаж и маркетинговых расходов, преимущественно связанных с продвижением Ozon Fintech и маркетплейса.

Чистый денежный поток от операционной деятельности в I квартале 2024 года снизился до 1 млрд рублей с 1,8 млрд рублей в I квартале 2023 года.

На 31 марта 2024 года объем денежных средств и их эквивалентов достиг 165,7 млрд рублей (включая 81,4 млрд рублей, относящихся к Финтеху).

Ozon Озон банк Ozon Fintech
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