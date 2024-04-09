Ozon в IV квартале нарастил оборот в 2,1 раза, до 625,7 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon по итогам IV квартала 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,1 раза - до 625,7 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде составила 0,1 млрд рублей против 3,9 млрд рублей в IV квартале 2022 года.

Выручка увеличилась на 37% год к году - до 128 млрд рублей.

Рост GMV в отчетном квартале связан с существенным увеличением количества заказов и среднего объема заказов. Так, количество заказов в IV квартале выросло на 87% - до 326,6 млн.

Количество активных покупателей приросло на 31% в годовом выражении - до 46,1 млн.

Доля маркетплейса в обороте достигла 84,9% против 78,4% в IV квартале 2022 года.

Выручка Ozon выросла за счет увеличения доходов от комиссий маркетплейса (на 8% - до 41,4 млрд рублей), а также роста доходов от рекламы (в 2,3 раза - до 25 млрд рублей) и финансовых сервисов (в 13 раз - до 6,7 млрд рублей).

Итого сервисная выручка Ozon выросла на 49% - до 78,2 млрд рублей.

Выручка от 1P (когда Ozon выступает продавцом, закупая товары напрямую у поставщиков) увеличилась на 21% - до 49,7 млрд рублей.

Операционные расходы компании увеличились на 46% - до 23,5 млрд рублей в связи с ростом продаж и маркетинговых расходов, преимущественно связанных с продвижением Ozon Fintech, Ozon Global и развитием бизнеса в СНГ.

Компания по итогам IV квартала получила чистый убыток в 18,2 млрд рублей против 11,2 млрд рублей чистого убытка в аналогичном периоде 2022 года.

Чистый денежный поток от операционной деятельности в IV квартале 2023 года увеличился в шесть раз и составил 53,5 млрд рублей.

На 31 декабря 2023 года объем денежных средств и их эквивалентов достиг 169,8 млрд рублей против 92,7 млрд рублей на 30 сентября 2023 года и 90,5 млрд рублей на 31 декабря 2022 года.