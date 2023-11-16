Ozon в III квартале нарастил оборот от продаж в 2,4 раза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики прогнозировали GMV в 403,9 млрд рублей.

Рост выручки Ozon составил 77% год к году - до 109 млрд рублей.

"За счет плановых инвестиций в развитие платформы и существенного роста стоимости труда скорректированная EBITDA в III квартале оказалась отрицательной и составила 3,9 млрд рублей", - говорится в релизе Ozon.

Чистый убыток составил 22,1 млрд рублей по сравнению с отрицательным показателем в 20,7 млрд рублей годом ранее.

Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, составил 24,9 млрд рублей.

На 30 сентября денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты составили 92,7 млрд рублей.