ВТБ планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ после публикации отчетности за второй квартал планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год, заявил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

"Мы будем пересматривать вверх, скорее всего, чистую прибыль в 435 млрд рублей, на сколько - также скажем при раскрытии полугодовой отчетности", - заявил Пьянов.

ВТБ в первом квартале заработал чистую прибыль по МСФО в размере 122,4 млрд рублей. "Второй квартал 2024 года по прибыли точно будет лучше, чем первый, то есть больше, чем 122 млрд рублей, и это связано с необходимостью отражения во втором квартале переехавшей сделки по продаже внешнему контрагенту портфеля заблокированных активов и с отражением во втором квартале отложенного налогового актива по банку "Открытие", о котором я говорил при таргетировании 2024 года", - отметил Пьянов.

ВТБ также планирует пересмотреть вниз прогноз показателя стоимости риска, который сейчас таргетируется на уровне около 1%.

"С большой долей вероятности мы будем стоимость риска пересматривать вниз из-за наших потенциальных успехов по нахождению решений по отдельным трансграничным заемщикам, по их платежеспособности, и по нашим успехам с отдельными заблокированными активами, которые зарезервированы и потенциально могут привести наши успехи к пересмотру резервов", - сказал Пьянов.