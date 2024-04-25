Первый зампред ВТБ сравнил влияние ДКП на экономику РФ с "эффектом Джанибекова"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика, несмотря на заданный денежно-кредитной политикой (ДКП) импульс на охлаждение, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов и сравнил влияние ДКП на экономику с нестандартным поведением тел в космосе - эффектом Джанибекова.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 26 апреля, пресс-релиз будет опубликован вместе со среднесрочным макроэкономическим прогнозом.

Банк России, по мнению Пьянова, сохранит ставку в ближайшую пятницу на уровне 16%, но на заседании также будет рассматриваться вариант ужесточения ДКП.

"Я допускаю, что впервые может появиться рассмотрение возможности повышения ставки. На какой размер? Сейчас стандартный шаг в новых реалиях - все, что меньше 100 базисных пунктов, является психологически не значимым", - заявил он.

"Основной интригой, на мой взгляд, является ожидаемая мною смена коммуникации и подача других сигналов по поводу либо более долгого срока жизни со ставкой 16%, возможно, до конца 2024 года, либо в диапазонах средней ключевой ставки на 2024 год подача сигнала, что, возможно, 16%-я ставка является недостаточно охлаждающей, и потребуются более высокие ставки для работы с новым типом экономики", - считает первый зампред ВТБ.

Он сравнил эффекты от влияния денежно-кредитной политики на экономику России с нестандартным поведением тел в космосе - эффектом Джанибекова (летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание на то, что гайка в невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком - ИФ).

"Несмотря на вот этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу инерции масс, как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом лучше, чем прогнозировал ЦБ, и, наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения", - подчеркнул Пьянов.

Это проявляется в высоком росте ВВП и повышенной кредитной активности, в первую очередь в части корпоративного кредитования. ВТБ ждет повышения Банком России этих прогнозов. "Как Центральный банк пересмотрит верх, явно пробивающий внешнюю границу диапазона темп корпоративного кредитования? Если мы растем на 6,8% в квартал, то это явно требует подъема темпа прироста кредитного портфеля юрлиц с 6-11% (февральский прогноз ЦБ - ИФ), до 10-15%, как минимум", - заявил первый зампред.

ЦБ, по его мнению, стоит перед дилеммой. "Он не может поднять ставку с 16%, то есть, по сути, он как бы достаточно много дал сигналов о том, что 16%-я ставка - это де-факто максимум, но он может пересмотреть и повысить прогноз средней ключевой ставки на 2024 год, быть может, выйдя в верхнем диапазоне за пределы 16%, сигнализируя, что если такой перегрев и кредитного рынка, и темпов роста ВВП, и рынка труда сохранится, то, возможно, и движение ставки вверх", - отметил Пьянов. "Достойным" сигналом также может стать и информация о рассмотрении варианта ужесточения ДКП на заседании в пятницу, добавил он.