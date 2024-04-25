Прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 17% до 122,4 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2024 года сократилась на 17% год к году, до 122,4 млрд рублей, сказано в отчетности банка.

Результаты банка оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 107,7 млрд рублей (снижение на 27%).

Как отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, отчетность за первый квартал 2023 года содержала разовые доходы (доход от выгодного приобретения банка РНКБ и переоценка структурной открытой валютной позиции из-за ослабления рубля).

"Тем не менее, 122 млрд рублей и 22% возврата на капитал - очень хороший результат", - заявил он на конференц-звонке с журналистами.

Чистый процентный доход ВТБ в первом квартале составил 154 млрд рублей, снизившись на 13% год к году из-за реализации процентного риска. Чистая процентная маржа сократилась до 2,2% с 3,1% в первом квартале 2023 года.

Чистые комиссионные доходы ВТБ по итогам января-марта составили 51,7 млрд рублей, что на 23% выше результата за первый квартал 2023 года.

Прочие операционные доходы ВТБ составили 64,4 млрд рублей, что на 28% ниже показателя годом ранее. Пьянов объяснил, что в 2023 году в этом компоненте учитывались доходы от структурной ОВП и покупки РНКБ.

Он рассказал, что основные компоненты генерации доходов в прочем чистом операционном доходе - это финансовые инструменты. В частности, 31 млрд рублей дохода банку принесла переоценка нескольких активов из портфеля Private Equity. "Это, по сути, плановая переоценка, то есть это не что-то неожиданное, в таргете 435 млрд рублей (прибыли на 2024 год - ИФ) у нас эта переоценка была предусмотрена, и она продолжится. То есть мы не исключаем, что она продолжится в будущих кварталах, потому что на горизонте 2024 года у многих таких активов есть еще производственные вехи, которые позитивно могут повлиять на стоимость этих активов", - отметил Пьянов, добавив, что доминирующая переоценка пришлась на активы из отраслей телекоммуникаций и связи.

Расходы ВТБ на резервы в первом квартале составили 28,6 млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей пришлось на кредиты юрлицам, 22,1 млрд рублей - на кредиты физлицам. Стоимость риска ВТБ по итогам первого квартала составила 0,6%.

Административно-управленческие расходы группы ВТБ выросли на 23% год к году, до 99,4 млрд рублей.