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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

ВТБ пересмотрит вверх годовые прогнозы по кредитованию на 2024 год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ показал рекордный для первого квартала рост корпоративного кредитования - на 6,8%, увеличил розничный портфель кредитов на 2,6%, и теперь планирует пересмотреть годовые прогнозы в сторону повышения, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Мы в корпоративном бизнесе приросли по кредитам за квартал на 6,8% с начала года, без учета валютной переоценки - на 6,6%. Никогда группа не прирастала такими высокими темпами в первом квартале по кредитам юридическим лицам", - заявил он.

Розничный кредитный портфель группы за первый квартал вырос на 2,6%. Ипотечный портфель ВТБ увеличился на 3%, автокредиты - на 19%, потребительские кредиты, наоборот, упали на 3%.

"Соответственно, мы в рамках потенциального пересмотра таргета по итогам 30 июня будем ставить на пересмотр вверх динамику кредитов юридических лиц, которую мы таргетировали на весь год меньше 10%, и кредиты физлицам, которые мы таргетировали меньше 5%. Результаты первого квартала свидетельствует о высоковероятном обгоне этих метрик", - сказал Пьянов.

Средства клиентов - юридических лиц на балансе ВТБ выросли за квартал на 2% и превысили 13 трлн рублей. Средства физлиц увеличились в январе-марте на 4,2%, превысив 10 трлн рублей.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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