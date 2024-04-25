"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

Производство автомобилей на заводе "Москвич" Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Объем продаж автомобилей "Москвич" в 2024 году, как ожидается, составит 26 тыс. единиц, сообщил гендиректор "КАМАЗа" (управляет заводом "Москвич" вместе с правительством столицы) Сергей Когогин.

"В этом году порядка 26 тыс. продаж, на это ориентируемся", - сказал Когогин журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На вопрос, не ищет ли "КАМАЗ" второго технологического партнера для "Москвича" (помимо китайского концерна JAC), он сказал: "Мы не ищем второго (партнера - ИФ) - занимаемся развитием продукта, который есть".

Выпускаемая на мощностях "Москвича" линейка автомобилей включает три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Как сообщал ранее "Автостат", за 2023 год "Москвич" отгрузил дилерам около 19 тыс. машин, из которых 15,3 тыс. были реализованы покупателям.

В недавнем интервью "Ведомостям" Когогин говорил, что точка безубыточности "Москвича" достигается при сборке 40 тыс. автомобилей в год, при этом в 2024 году предприятие ориентируется на выпуск 30-35 тыс. штук.