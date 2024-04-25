Когогин уверен в способности "КАМАЗа" выплатить дивиденды за 2023 год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в состоянии выплатить дивиденды за 2023 год, решение о соответствующей рекомендации остается за советом директоров, сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП гендиректор компании Сергей Когогин.

"Это совет директоров решит. Уверенность в том, что акционеры скажут, что нужно выплачивать дивиденды, - я особо не сомневаюсь в этом", - сказал он.

На вопрос, какой размер выплат может быть рекомендован, он ответил: "Мы не говорим, но компания в состоянии заплатить дивиденды".

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза, до 12,7 млрд рублей. Выручка автопроизводителя увеличилась на 33%, до 354,7 млрд рублей.

Чистая прибыль компании по РСБУ за 2022 год составила 5,4 млрд рублей. Из них на выплату дивидендов было решено направить 1,3 млрд рублей (по 1,84 рубля на акцию).

На вопрос, заложена ли в бизнес-плане "КАМАЗа" на этот год чистая прибыль, Когогин сказал: "Конечно".

Согласно ранее опубликованным отчетам, основным акционером автопроизводителя к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в российской группе сохраняла германская Daimler. Еще 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не называвшаяся в отчете камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Когогин в феврале сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников.

"Формально процесс прекращения участия в капитале "КАМАЗа" они завершили, насколько нам известно, в текущем году. Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны", - говорил он без уточнения, кто стал покупателем доли и какова была сумма сделки.