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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Совет директоров ЮГК одобрил увеличение уставного капитала на 14%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "Южуралзолото" (ЮГК) одобрил увеличение уставного капитала путем размещения дополнительно 30 млрд акций (14% от действующего УК), сообщила компания.

"Это технический момент и, согласно законодательству России, необходимый для утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, который будет действовать в течение 12 месяцев. За счет этого обеспечиваются гибкие условия при принятии решений насчет сделки", - заявила ЮГК.

Компания неоднократно заявляла, что не исключает SPO в будущем, чтобы повысить ликвидность и войти в индекс IMOEX, для которого free float должен быть 10%, но никаких конкретных планов или сроков не называла. ИБ "Синара" напоминает, что 22 мая истекает 180-дневный период lock-up, "и компания с большой вероятностью проведет SPO", считают аналитики.

"На данный момент SPO не планируется!" - подчеркнуто в сообщении от 25 апреля.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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