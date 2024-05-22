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Банк России зарегистрировал допэмиссию ЮГК

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о регистрации допвыпуска и регистрации проспекта акций компании "Южуралзолото" (ЮГК), размещаемых по открытой подписке, сообщил регулятор.

В апреле совет директоров ЮГК одобрил увеличение уставного капитала путем размещения дополнительно 30 млрд акций (14% от действующего УК). "Это технический момент и, согласно законодательству РФ, необходимый для утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, который будет действовать в течение 12 месяцев. За счет этого обеспечиваются гибкие условия при принятии решений насчет сделки", - пояснила тогда ЮГК, подчеркнув, что пока SPO не планируется.

Компания неоднократно заявляла, что не исключает SPO в будущем, чтобы повысить ликвидность и войти в индекс IMOEX, для которого free float должен быть 10%, но никаких конкретных планов или сроков не называла.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.

Константин Струков Банк России ЮГК Южуралзолото
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