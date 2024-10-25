Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ снизилась в январе-сентябре 2024 года в три раза в годовом измерении, до 44,7 млрд рублей с 145,5 млрд рублей годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка РЖД за отчетный период выросла на 8%, до 2,1 трлн рублей.

Валовая прибыль компании составила за 9 месяцев текущего года 422,2 млрд рублей (-6,4% к январю-сентябрю 2023 года), прибыль от продаж - 273,99 млрд рублей (-12,2%), доходы от участия в других организациях - 37,4 млрд рублей (рост в 1,5 раза).

Объем долгосрочных обязательств РЖД на 30 сентября 2024 года вырос до 1,8 трлн рублей с 1,5 трлн рублей на 31 декабря 2023 года, краткосрочных - до 2,1 трлн рублей с 1,9 трлн рублейна конец прошлого года.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.